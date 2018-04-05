Полпред президента попросил изменить порядок признания водителей нетрезвыми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости . Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде (КС) Михаил Кротов заявил о необходимости изменить порядок установления алкогольного опьянения водителей, совершивших ДТП, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Конституционный суд в четверг проводит публичное заседание по жалобе на примечание 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя, либо зарегистрированным отказом от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

"Сложившаяся ситуация применения положений пункта 2 примечания статьи 264 УК РФ, их пробельность, конечно же, требует корректировки", — сказал Кротов, выступая на заседании суда в четверг.

По его словам, избранный законодателем формальный подход к определению состояния опьянения совершивших ДТП водителей «имеет свои существенные недостатки». Во-первых, водители могут не пройти медосвидетельствование в силу объективных причин, например, заявил Кротов, в силу обширности территории страны. Во-вторых, по словам полпреда, водитель может «употребить с горя», и состояние опьянения возникнет уже после ДТП.

Кроме того, бывают случаи, когда после аварий адвокат водителя успевает провести его освидетельствование, а потому, подчеркнул Кротов, никакое заключение, даже полученное в установленном порядке, заранее определённым объективным обстоятельством не является, поскольку может быть опровергнуто.

"В нынешней редакции доказывание другими средствами, увы, недопустимо. Я говорил о том, что законодателю необходимо изменить эту ситуацию. В нынешнем варианте она создаёт пробельность", — сказал Кротов, отвечая на вопрос судьи Сергея Князева

Полномочные представители Госдумы Совета Федерации в КС заявили, что закон в нынешнем виде позволяет использовать для установления факта опьянения водителя, сбежавшего с места ДТП, иные допустимые доказательства. Против этого, однако, высказался полпред правительства Михаил Барщевский , который тем не менее предложил даже ввести уголовную ответственность за нахождение за рулём в состоянии опьянения средней степени и выше. Окончательное решение по делу КС примет в серии закрытых совещаний.

История вопроса

В КС с запросом обратился президиум Ивановского областного суда, который рассматривает дело местного жителя Сергея Журавлева , осужденного на 8 лет заключения за пьяное ДТП с двумя погибшими, говорится в материалах КС.

С места ДТП Журавлев сбежал и почти год скрывался, после чего сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что разрешенной скорости не превышал и за рулём был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, а также видеозаписи из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания, чеки с указанием употреблённых спиртных напитков и другие улики.

Тем не менее, Верховный суд РФ, куда обратился осуждённый водитель, признал заслуживающими внимания доводы о неправомерном признании Журавлева пьяным, поскольку примечание 2 статьи 264 УК РФ говорит, что состояние опьянения по закону определяется наличием этилового спирта или наркотиков в организме водителя, либо зарегистрированным отказом от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу Журавлёва и обратился в КС, полагая, что данная норма не соответствует Конституции РФ, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, хотя по закону это возможно в отношении лиц, обвиняемых в совершении любых других уголовно наказуемых деяний.