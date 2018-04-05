Минстрой напомнил пензенским водителям о весовом контроле на время распутицы

Региональный минстрой напоминает пензенским автомобилистам, что каждый день на дорогах регионального и межмуниципального значения Пензенской области работает передвижной пункт весового контроля.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области призывает руководство автотранспортных предприятий, владельцев большегрузов в период весенней распутицы строго соблюдать требования грузоперевозок, так как на территории региона с 25 марта по 23 апреля временно ограничено движения автомобилей с грузом или без него, следующих с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на любую ось, 4 тонны. Это позволит сохранить асфальтное покрытие на дорогах регионального и межмуниципального значения региона, отмечает пресс-служба ведомства.