Иркутский школьник во время урока ранил ножом одноклассника 

Инцидент произошел в четверг в одной из школ Ленинского района. Во время урока девятиклассник, играя со складным ножом, нанес травму однокласснику. По предварительным данным, это было сделано непреднамеренно. Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона, пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Раньше каких-либо конфликтов у подростков не было. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины инцидента.
С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. В январе в Перми двое подростков пришли в школу, вооружившись ножами. В результате пострадали 15 человек. Затем в Улан-Удэ нападение совершил ученик девятого класса (пострадали семь человек). В марте курганская семиклассница обстреляла своих одноклассников из пневматики — семеро детей получили синяки и ссадины. Генпрокурор Юрий Чайка сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних.