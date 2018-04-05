Иркутский школьник во время урока ранил ножом одноклассника

Инцидент произошел в четверг в одной из школ Ленинского района. Во время урока девятиклассник, играя со складным ножом, нанес травму однокласснику. По предварительным данным, это было сделано непреднамеренно. Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона, пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Раньше каких-либо конфликтов у подростков не было. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины инцидента.