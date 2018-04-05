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ДТП у парка Маяковского заблокировало движение трамваев
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ДТП у парка Маяковского заблокировало движение трамваев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня возле парка Маяковского встали трамваи. Движение заблокировало ДТП на путях.
Как рассказала Е1.RU читательница Наталья, вагоны стоят в обоих направлениях, скопилось уже 4 трамвая в одну сторону и 3 в другую.
— Всех пассажиров высадили. Столкнулись «шестерка» и иномарка, сейчас ждут ГИБДД, — сказала она.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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