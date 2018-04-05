ДТП у парка Маяковского заблокировало движение трамваев

Сегодня возле парка Маяковского встали трамваи. Движение заблокировало ДТП на путях.

Как рассказала Е1.RU читательница Наталья, вагоны стоят в обоих направлениях, скопилось уже 4 трамвая в одну сторону и 3 в другую.

— Всех пассажиров высадили. Столкнулись «шестерка» и иномарка, сейчас ждут ГИБДД , — сказала она.

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