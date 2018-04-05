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Клиент выбирает грузовики JAC
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Клиент выбирает грузовики JAC 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
29 марта текущего года автомобильный парк нашего корпоративного клиента из Республики Крым, пополнился тремя новыми автофургонами на базе шасси JAC N-75. Отгрузка техники была произведена с площадки нашего официального дилера компании, ООО «КомТранс-НН» в городе Краснодар.
На сегодняшний, день в автопарке компании эксплуатируются более тридцати коммерческих автомобилей, одиннадцать из которых марки JAC.
Восемь грузовиков JAC N-56 и N-75, укомплектованные фургонами из сэндвич панелей с гидробортами компании Bär Cargolift S2 и S4 были отгружены клиенту еще в 2017 году. Надстройки на шасси были произведены нашим официальным партнером-кузовостроителем из Нижнего Новгорода — предприятием ООО «Автомеханический завод».
Руководством и сотрудниками логистического подразделения клиента были высоко оценены эксплуатационные характеристики автомобилей JAC и надстроек-фургонов. И, на основании положительного опыта, компания решила приобрести партию новых автомобилей марки JAC N-серии.
Так же в планах компании на следующий год расширение парка коммерческих автомобилей, который она планирует пополнить грузовиками марки JAC. Дистрибьютор на территории России, компания ООО «Джак Автомобиль» уделяет большое внимание качественному сервисному и гарантийному сопровождению коммерческих автомобилей марки JAC. Профессиональная команда нашей компании постоянно работает над совершенствованием конструкции автомобилей, гибкой корпоративной политикой, обеспечением региональных складов запасными частями и обучению персонала официальных дилеров. В 2018 году весь модельный ряд наших автомобилей получил расширенную гарантию и новую сервисную программу для корпоративных клиентов.
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