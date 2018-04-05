Житель Томска ответит в суде за ДТП с двумя погибшими

Трагедия, о которой идет речь, произошла в начале февраля 2012 года. В ходе разбирательств следствие установило, что мужчина, находясь за рулем автомобиля BMW Alpina , двигался в пригородное кафе по Шегарскому тракту со стороны села Тимирязевское. На большой скорости обвиняемый попытался обогнать автомобиль Toyota Camry, который двигался в попутном направлении. Однако виновник аварии неверно оценил дорожную обстановку и во время завершения маневра произошло касательное столкновение колес автомобилей. В итоге вторая иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Три человека, ехавшие в этой машине, получили тяжкие травмы. Двое из них скончались на месте происшествия. Сам же обвиняемый и его пассажир не пострадали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге было возбуждено уголовное дело, которое на данный момент направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска. Мужчина свою вину не признает и считает, что в случившемся виноват погибший водитель. Тем ни менее, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.