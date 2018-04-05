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16-летний подросток устроил ночное ДТП в Крыловском районе
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16-летний подросток устроил ночное ДТП в Крыловском районе 

Новая Кубань 55 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Авария произошла 4 апреля около часа ночи.
Ford Focus двигался по ул. Пионерской станицы Октябрьской. Иномарка «летела» на приличной скорости, потом съехала в кювет, протаранила забор и перевернулась на крышу.
Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток, у которого естественно не было водительского удостоверения.
Он получил травмы и был госпитализирован.
Стоит обратить внимание на то, что действия юноши могли создавать угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что в отношении подростка были составлены административные материалы, которые будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
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