16-летний подросток устроил ночное ДТП в Крыловском районе 

Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Авария произошла 4 апреля около часа ночи.
Ford Focus двигался по ул. Пионерской станицы Октябрьской. Иномарка «летела» на приличной скорости, потом съехала в кювет, протаранила забор и перевернулась на крышу.
Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток, у которого естественно не было водительского удостоверения.
Он получил травмы и был госпитализирован.
Стоит обратить внимание на то, что действия юноши могли создавать угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что в отношении подростка были составлены административные материалы, которые будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.