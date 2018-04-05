16-летний подросток устроил ночное ДТП в Крыловском районе

Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Авария произошла 4 апреля около часа ночи.

Ford Focus двигался по ул. Пионерской станицы Октябрьской. Иномарка «летела» на приличной скорости, потом съехала в кювет, протаранила забор и перевернулась на крышу.

Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток, у которого естественно не было водительского удостоверения.

Он получил травмы и был госпитализирован.

Стоит обратить внимание на то, что действия юноши могли создавать угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.