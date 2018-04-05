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СК начал проверку после смерти подростка от гриппа в мурманской больнице
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СК начал проверку после смерти подростка от гриппа в мурманской больнице 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку после смерти 15-летней девочки в одной из больниц Мурманска. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти ребенка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — сообщает пресс-служба.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки специалисты дадут соответствующую уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) медицинских работников, оказывавших помощь подростку.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительный диагноз погибшей — пневмония, вызванная гриппом.
Это подтверждают и родственники девочки в соцсетях. Они пишут, что ребенку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз ее в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией забрали в реанимацию больницы, где она скончалась.
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