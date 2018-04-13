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Пенсионерка попала под колеса иномарки в Череповце
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Пенсионерка попала под колеса иномарки в Череповце 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
65-летнюю череповчанку сбила машина на зебре. ДТП произошло в городе металлургов накануне в 14.42.
Авария случилась на Пионерской, 16. Женщина переходила проезжую часть, соблюдая Правила дорожного движения. Дорогу пешеходу не уступил 48-летний водитель «Тойота Венза». Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей ушибы рук, ног.
Напомним, что также накануне в Череповце под колесами «Матиза» пострадала 35-летняя женщина, переходившая улицу Краснодонцев по зебре. Она получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра.
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