Пенсионерка попала под колеса иномарки в Череповце

65-летнюю череповчанку сбила машина на зебре. ДТП произошло в городе металлургов накануне в 14.42.

Авария случилась на Пионерской, 16. Женщина переходила проезжую часть, соблюдая Правила дорожного движения. Дорогу пешеходу не уступил 48-летний водитель « Тойота Венза». Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшей ушибы рук, ног.

Напомним, что также накануне в Череповце под колесами «Матиза» пострадала 35-летняя женщина, переходившая улицу Краснодонцев по зебре. Она получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом бедра.