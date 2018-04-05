Житель Подмосковья обманом выкрал 13 тонн рыбы с столичного предприятия 

Неизвестный вывез с территории одного из предприятий на территории ТиНАО 13 тонн замороженной рыбы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
В конце марта мужчина, представившийся сотрудником транспортной компании, погрузил в машину рыбную продукцию, которая предназначалась для доставки в Нижний Новгород.
Получатель так и не увидел свой товар.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Следователям удалось установить госномер автомобиля, в который грузили рыбу, и водителя, находившегося на тот момент за рулем транспортного средства. Им оказался
38-летний
житель Подмосковья.
Общая сумма причиненного материального ущерба составила 6,44 миллиона рублей. Ведется следствие.
В Домодедовском районе одна из нефтяных компаний лишилась 30 тонн дизельного топлива. Четверо злоумышленников легко обезвредили сторожа и вывезли с территории предприятия несколько контейнеров.