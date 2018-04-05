В Липецке СК проводит проверку после гибели работницы комбината

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Сотрудница металлургического комбината в Липецке погибла на производстве, по данному факту следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба СУСК России по Липецкой области.

"Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 42-летней сотрудницы Новолипецкого металлургического комбината ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, днем 4 апреля в огнеупорном цехе ПАО «НЛМК» 42-летнюю шихтовщицу, контролировавшую подачу известняка, затянуло в питатель сыпучих материалов. В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Коллегу, зажатой в лопастном питателе, обнаружил грузчик и обратился за помощью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали её смерть.

Сообщается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую документацию и опросили свидетелей. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за безопасность работников предприятия, все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти женщины. Для этого назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый случай гибели людей на Новолипецком металлургическом комбинате. Двое рабочих подрядной организации погибли на НЛМК 1 октября 2016 года во время демонтажных работ перехода. По данным регионального управления МЧС, демонтажные работы проводились «при нарушении техники безопасности».

В феврале 2017 года две работницы подрядной организации занимались утеплением труб на территории комбината. Стрела мостового крана столкнулась с люлькой автокрана, одна из находившихся в люльке женщин погибла, вторая получила травмы.

В конце июля прошлого года слесарь подрядной организации погиб на территории НЛМК во время испытания котла, а его трое коллег попали в больницу. Днем 20 сентября 2017 года при погрузке кирпича на НЛМК одна из клеток упала на плавильщика фасонолитейного цеха, управлявшего передаточной телегой, в результате 59-летний рабочий погиб.