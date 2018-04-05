Ford Escape провалил краш-тест

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) провёл краш-тесты нескольких кроссоверов по новой методике, разбив автомобили с малым перекрытием со стороны пассажира. Результаты тестов Ford Escape признаны неудовлетворительными.

Новая методика была введена американцами в прошлом году и направлена на обеспечение одинаковой степени защиты как водителей, так и передних пассажиров. Напомним, ранее ушлые автопроизводители для прохождения своими моделями краш-тестов с малым перекрытием усиливали кузов только со стороны водителя.

GMC Terrain, Относительно неплохо пройти тест смогли лишь пять кроссоверов из семи разбитых — один автомобиль полностью провалил тест, ещё один признан небезопасным. Хороших оценок за тест на столкновение с небольшой зоной перекрытия со стороны пассажира удостоились BMW X1, Chevrolet Equinox Jeep Compass и Mitsubishi Outlander.

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Модели Compass, Equinox и Terrain получили оценку «приемлемо» из-за опасности «травмы нижней части ноги и ступни». У Ford Escape, получившего оценку «плохо», отмечена неудовлетворительная работа боковых подушек безопасности, а Mitsubishi Outlander Sport получил в рейтинге безопасности оценку «ниже среднего» — его шторки безопасности также не сработали. Кроме того, специалисты отметили сильную деформацию кузова у обеих машин.

По итогам тестов лишь одна из обозначенных моделей — Mitsubishi Outlander — сможет претендовать на премию Top Safety Pick 2018 года, а премии Top Safety Pick + не сможет удостоиться ни один из перечисленных ранее автомобилей. Основные нарекания у специалистов вызывают фары кроссоверов и их кузова, не способные выдержать удар без деформации пространства салона.

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