В США провели краш-тесты шести кроссоверов 

В США провели краш-тесты шести кроссоверовСтраховой институт дорожной безопасности США опубликовал видеосюжет, посвященный краш-тестам пяти кроссоверов и внедорожников. В их числе оказались: BMW X1, Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Mitsubishi Outlander Sport, а также Ford Escape. Автомобили испытали в тесте на удар с малым перекрытием со стороны пассажира.
Стоит отметить, что ни один из перечисленных автомобилей не смог получить максимальную оценку Top Safety Pick, но BMW, Chevrolet, Jeep и Mitsubishi все же удалось заработать приемлемый рейтинг Acceptable.