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Пассажирский поезд полкилометра тащил сбитый на переезде пикап
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Пассажирский поезд полкилометра тащил сбитый на переезде пикап 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Чили пассажирский поезд преодолел примерно 500 метров со сбитым автомобилем на «забрале» локомотива, сообщает 24Horas. Камера наблюдения зафиксировала искрометное ДТП, произошедшее в минувшую пятницу, 30 марта, в городе Талька.
Обнародованная запись подтвердила предположения полицейских о том, что виновником аварии стал водитель пикапа, бесшабашно выехавший на железнодорожный переезд, проигнорировав предупреждающие сигналы светофора и гудки машиниста. Последний применил экстренное торможение только после столкновения, когда подхваченная машина начала крушить расположенные по бокам столбы и высекать снопы искр.
Остановился состав в полукилометре от переезда, к моменту прибытия спасателей находившийся за рулем искореженного пикапа 22-летний водитель скончался от полученных травм. Более в аварии никто не пострадал, но пассажирам поезда пришлось задержаться в пути на пару часов, дожидаясь, пока автомобиль уберут с путей.
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