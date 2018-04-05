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Колесо сбило двух женщин на пешеходном переходе
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Колесо сбило двух женщин на пешеходном переходе 

Мир24 2 часа назад
Фото: pg21.ru
В Чебоксарах отлетевшее от «Газели» колесо попало в двух пешеходов, сообщает портал pg21.ru. В результате пострадали две женщины.
Инцидент произошел накануне на пересечении Эгерского бульвара и Хевешской улицы.
По словам одной из пострадавших, у грузовой «Газели» отлетело колесо и на скорости сбило женщину, переходившую дорогу.
«Вдруг слева от меня упала женщина. В ту же секунду мощный удар приходится по моей ноге. Сначала я ничего не поняла. Только когда прохожие помогли мне перейти дорогу, увидела отлетевшее колесо и саму «Газель», — рассказала она.
Пострадавшие отделались ушибами.
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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