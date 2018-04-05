Колесо сбило двух женщин на пешеходном переходе

В Чебоксарах отлетевшее от «Газели» колесо попало в двух пешеходов, сообщает портал pg21.ru. В результате пострадали две женщины.

Инцидент произошел накануне на пересечении Эгерского бульвара и Хевешской улицы.

По словам одной из пострадавших, у грузовой «Газели» отлетело колесо и на скорости сбило женщину, переходившую дорогу.

«Вдруг слева от меня упала женщина. В ту же секунду мощный удар приходится по моей ноге. Сначала я ничего не поняла. Только когда прохожие помогли мне перейти дорогу, увидела отлетевшее колесо и саму «Газель», — рассказала она.

Пострадавшие отделались ушибами.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ