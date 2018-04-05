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Решается вопрос об аресте автодебошира с Земляного вала
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Решается вопрос об аресте автодебошира с Земляного вала 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Басманный суд 5 апреля может решить вопрос об аресте водителя, который несколько сотен метров тащил автоинспектора на двери машины. На требование полицейского предъявить документы нарушитель отреагировал буйно: полез в драку, а потом резко нажал на газ и попытался скрыться.
Все произошло накануне утром на Земляном валу, к преследованию подключился еще один наряд ГИБДД. Остановить дебошира удалось только в Орликовом переулке. Скорее всего, он был пьян, при задержании вел себя агрессивно, предлагал полиции взятку.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Пострадавший автоинспектор сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и многочисленные ссадины.
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