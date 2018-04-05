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Полиция ищет водителя, который на Мысу обстрелял чужую машину из пневматики
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Полиция ищет водителя, который на Мысу обстрелял чужую машину из пневматики 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В минувший вторник, 3 апреля, в Тюмени неизвестный водитель открыл стрельбу по автомобилю девушки, остановившейся перед ним. По словам горожанки, мужчина был явно агрессивно настроен. Он всем своим поведением показывал раздражение.
— Это произошло около шести часов вечера. Я ехала по правой полосе движения в сторону города по Тобольскому тракту и остановилась на светофоре около гипермаркета «Лента». Сразу после этого по левой полосе движения услышала сигналы автомобиля Hyundai Creta коричневого цвета и возмущения, жесты неизвестного водителя, на вид которому лет 50. После того как загорелся зеленый сигнал, я поехала прямо, а этот водитель перестроился в правый ряд и, двигаясь по крайней правой полосе следом за мной, открыл стрельбу. Я четко слышала звуки ударяющих предметов об мой автомобиль. После этого водитель иномарки повернул с улицы Тимофея Чаркова налево в сторону парковки ТЦ «Сити Молла», а я дальше поехала домой. Припарковавшись у дома, обнаружила две вмятины (дырки) на задней части автомобиля. Вчера я написала заявление в полицию, ну и там после осмотра сказали, что из пневматического пистолета стреляли. Номера автомобиля, к сожалению, не видела, — рассказала 72.ru тюменка.
Информацию об этом подтвердили и в полиции. В настоящий момент правоохранительные органы назначали проверку по инциденту и объявили автомобилиста в розыск. Сейчас тюменка ищет очевидцев, которые видели все произошедшее, а возможно даже успели заснять на видео. Это необходимо девушке, чтобы отыскать стрелка и привлечь его к ответственности. Если вы стали свидетелями этого инцидента, сообщите нам в редакцию по номеру +7-982-921-29-62 (Viber, WhatsApp, Telegram). Эти сведения мы отправим автомобилистке.
Ранее в Тюмени уже происходил подобный случай. Неизвестный мужчина обстрелял автомобиль, припаркованный у детского сада. Пули пробили лобое стекло машины, где как раз сидел ребенок и дожидался возвращения родителей.
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