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В центре Костромы на новенькую «Ладу» упала глыба льда
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В центре Костромы на новенькую «Ладу» упала глыба льда 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
К нам в редакцию обратилась супруга водителя, чья машина пострадала от падения глыбы льда со здания, в котором расположено отделение почтовой связи на улице Советсткой, 6. Машину от сильного удара помяло.
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Кроме того, лед чуть не упал на пожилую женщину, которая проходила мимо, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Толщина наледи, куски которой видны на фото, впечатляют и ужасают. Страшно подумать, что было бы с человеком, на которого упала бы с высоты такая тяжесть. Естественно, возникает вопрос — почему крыша здания не была очищена от снега и наледи своевременно?
Хозяева помятой машины, конечно, расстроены, но радует их то, что люди в этой ситуации не пострадали.
Машина новая, была куплена в сентябре. Но дело даже не в машине, это железо. А если бы в людей попало? И это центральная улица, — рассказывает Евгения ЛАПИНА.
У новенькой «Лады» костромичей теперь разбита фара, на боку «красуется» вмятина.
Это не единичный случай в нашем городе: 2 апреля на проспекте Мира у дома 6Г на 63-летнюю женщину с крыши дома упала сосулька. С полученными травмами костромичку доставили в ервую горбольницу.
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