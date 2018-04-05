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Четыре человека погибли в аварии под Ставрополем
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Число жертв крупного ДТП в Ставропольском крае возросло до четырёх 

RT на русском 2 часа назад
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В ночь на четверг, 5 апреля, умер четвёртый участник дорожно-транспортного происшествия в Изобильненском районе Ставропольского края, сообщает kp.ru.
Авария произошла 4 апреля. По неизвестным причинам легковой автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу на 17-м километре трассы Ставрополь — Изобильный. Произошло лобовое столкновение с грузовым рефрижератором.
На месте погибли трое — водитель ВАЗа и два его пассажира. Ещё один пассажир был госпитализирован. Он скончался в реанимации.
В краевом управлении ГИБДД уточнили, что все жертвы — граждане Узбекистана, временно проживавшие в Изобильном.
«Водитель рефрижератора — 37-летний житель Ставрополя — получил «тяжёлую сочетанную травму», но ему даже повезло: спасли ремни безопасности», — рассказали в ведомстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы.
RT на русском: последние новости
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