Четыре человека погибли в аварии под Ставрополем

Число жертв крупного ДТП в Ставропольском крае возросло до четырёх

В ночь на четверг, 5 апреля, умер четвёртый участник дорожно-транспортного происшествия в Изобильненском районе Ставропольского края, сообщает kp.ru

Авария произошла 4 апреля. По неизвестным причинам легковой автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу на 17-м километре трассы Ставрополь — Изобильный. Произошло лобовое столкновение с грузовым рефрижератором.

На месте погибли трое — водитель ВАЗа и два его пассажира. Ещё один пассажир был госпитализирован. Он скончался в реанимации.

В краевом управлении ГИБДД уточнили, что все жертвы — граждане Узбекистана, временно проживавшие в Изобильном.

«Водитель рефрижератора — 37-летний житель Ставрополя — получил «тяжёлую сочетанную травму», но ему даже повезло: спасли ремни безопасности», — рассказали в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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