Ещё
Пассажир «копейки» скончался в реанимации Изобильненского района
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажир «копейки» скончался в реанимации Изобильненского района 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Четвёртый участник ДТП в Изобильненском городском округе скончался в реанимации ночью 4 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Накануне вечером в Изобильненском районе произошла автомобильная авария. Водитель «Ваз-21013» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым рефрижератором «Исузу». Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли на месте от полученных травм, третий пассажир скончался в реанимации. Водитель грузовика получил тяжёлые травмы и находится в больнице.
Проверка показала: погибший водитель не был злостным нарушителем ПДД. Полиция выясняет обстоятельства аварии и степень ответственности участников.
АиФ Ставрополье: последние новости
В КБР женщина-пешеход спасла 2-летнюю внучку от наезда автомобиля Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд В Пятигорске под колеса автомобиля попал 4-летний мальчик
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов8
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Каким будет новый SUV-флагман Kia1
Обновленная Honda HR-V замечена на тестах
Ford Kuga провалил краш-тест
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение