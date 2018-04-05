Пассажир «копейки» скончался в реанимации Изобильненского района

Четвёртый участник ДТП в Изобильненском городском округе скончался в реанимации ночью 4 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Накануне вечером в Изобильненском районе произошла автомобильная авария. Водитель «Ваз-21013» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым рефрижератором «Исузу». Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли на месте от полученных травм, третий пассажир скончался в реанимации. Водитель грузовика получил тяжёлые травмы и находится в больнице.

Проверка показала: погибший водитель не был злостным нарушителем ПДД. Полиция выясняет обстоятельства аварии и степень ответственности участников.