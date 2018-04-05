Под Волгоградом дальнобойщик выдумал свое похищение ради наживы в 4 млн

Кавказский дальнобойщик придумал для волгоградских правоохранителей историю, будто бы его похитили, чтобы забрать себе бытовую химию стоимостью 4,1 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина пришел в полицию и заявил, что, когда он остановился в Светлоярском районе, чтобы починить свою сломавшуюся фуру, к нему подъехало авто из которого выскочило несколько неизвестных ему человек. Злоумышленники якобы схватили его и увезли, после чего на два дня посадили в подвал. По его словам, убежав от них, тот вернулся на место, где остался его «КамАЗ» , однако большегруза там не нашел, в связи чем отправился к стражам порядка.

В ходе работы полицейские выяснили, что мужчина выдумал историю с похищением вместе со своим другом. На самом деле он просто оставил «КамАЗ» на дороге, а его приятель отогнал его обратно в Северо-Кавказскую республику. Фура была нагружена бытовой химией, общей стоимостью в 4,1 миллиона рублей. Мужчины собирались продать его и обогатиться.