Смертность под «алкозамком». Какие недостатки нашли в новом плане ПДД

Госавтоинспекция начала разработку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Результатом предложенных мер должна стать нулевая смертность в ДТП к 2030 году. «360» обсудил предложенные ведомством правила с экспертами — и они раскритиковали документ.

Черновой вариант плана по изменению ПДД оказался в распоряжении газеты «Коммерсант» . Издание пишет, что 40-страничный документ состоит из нескольких блоков. Один из них посвящен мерам, направленным на «изменение поведения участников движения». В него входит формирование «положительного имиджа» инспекторов и расширение числа камер на дорогах. Также в этом блоке предлагается применять в автомобилях «алкозамки» — устройство, не позволяющее завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик.

Блок «Повышение защищенности от ДТП» предполагает развитие систем проката автокресел и недопуск на рынок некачественных производителей. В блоке «Совершенствование улично-дорожной сети» речь идет об увеличении числа перекрестков с круговым движением. Они считаются более безопасными, чем классические перекрестки со светофорами.

Также в документе есть блок «Совершенствование механизмов допуска транспортных средств и водителей к участию в движении». В нем предлагается ввести временные права для начинающих водителей. По задумке авторов документа, через некоторое время документы будут заменять постоянным удостоверением при условии, что не было совершено грубых нарушений ПДД.

Черновик плана обсуждали во вторник на встрече начальника ГИБДД России Михаила Черникова с представителями общественных организаций. Среди прочего присутствующие пришли к выводу, что необходимо запретить использовать любые гаджеты за рулем. Сейчас в КоАП говорится только о запрете «пользования телефоном». Составители плана пообещали внести это в документ. Окончательная его редакция будет представлена в течение ближайших трех месяцев.

Наказание — вплоть до конфискации автомобиля

Депутат Госдумы Олег Нилов в разговоре с «360» раскритиковал предложенные Госавтоинспекцией меры. По его словам, такой план не сможет решить существующие проблемы и значительно снизить уровень смертности на дорогах. Например, взломать «алкозамок» окажется несложно.

Вместо «алкозамков», которые каждый второй найдет способ обойти, я бы предложил ужесточить наказание вплоть до конфискации автомобиля за вождение в пьяном виде. Мне кажется, что таким способом быстрее минимизируем эту беду

— Олег Нилов.

Депутат отметил, что основная причина смертности на дорогах — лобовые столкновения. Чтобы свести их к минимуму, необходимо привести в идеальное состояние дороги, поставить жесткие ограничители скорости и разделить полосы.

Нилов высказался негативно и по поводу временных прав для начинающих водителей. Он предложил учить сразу хорошо, а не выпускать на дорогу «недоводителей». Депутат добавил, что необходимо бороться со стритрейсерами. Нилов уверен, что штраф за скоростную езду должен быть такой, чтобы отрезвлял даже самого богатого человека. Единственное, что всецело поддержал депутат — полный запрет на использование гаджетов за рулем.

Что касается гаджетов, то здесь все абсолютно правильно. Никто и ничто не должен отвлекать водителя от управления автомобилем. Это должно быть жестко запрещено и жестко караться

— Олег Нилов.

«Убрать с дорог отморозков»

Депутат Госдумы, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков более лояльно оценил возможные изменения ПДД. Удачным он счел предложение о выдаче временных прав начинающим водителям. «Какая-то часть этих предложенных мер разумна — например, временные права начинающим водителям. Потому что основной процент аварий как раз происходит по вине начинающих водителей, у которых стаж менее двух лет», — сказал он «360».

Идею с «алкозамками» депутат не одобрил. Он сказал, что это может быть оправданно только для водителей, перевозящих группы людей, опасные и ценные грузы. Либо их можно использовать в качестве альтернативной меры для водителей, уже пойманных за рулем пьяными. «Что касается „алкозамков“, то здесь не так все просто. Их ставят в двух случаях: либо для профилактирования пьяных перевозок, либо в качестве альтернативы лишения прав, если водителя однажды уже поймали пьяным за рулем», — отметил депутат.

Лысаков добавил, что одна из основных проблем — это уменьшение количества инспекторов на дорогах. Даже большое число камер не в состоянии заменить людей. Потому что с помощью средств видеонаблюдения можно только в денежном отношении наказывать собственника транспортного средства. А максимальный штраф для нарушений, зафиксированных камерой, составляет пять тысяч рублей.

У нас основной вопрос в том, как убрать с дорог отморозков. Если на дорогах не будет инспекторов, а только камеры, то под этими камерами будут разъезжать все, кто угодно: и люди без прав, и находящие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и лишенные прав. Контролировать это будет некому

— Вячеслав Лысаков.