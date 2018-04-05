Продажи автомобилей Chery в России выросли на 25% в январе-марте — до 1,3 тыс. машин

В январе-марте 2018 г. в России было продано 1,3 тыс. автомобилей Chery , что на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Chery в I квартале 2018 г. реализовали 1 тыс. 300 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что абсолютным лидером среди кроссоверов Chery является модель Tiggo 3, чьи продажи за январь-март 2018 г. выросли до 749 машин. Результат работы онлайн-магазина Chery в январе-марте 2018 г. составил 50 проданных кроссоверов Tiggo.