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Продажи автомобилей Chery в России выросли на 25% в январе-марте — до 1,3 тыс. машин
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Продажи автомобилей Chery в России выросли на 25% в январе-марте — до 1,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
В январе-марте 2018 г. в России было продано 1,3 тыс. автомобилей Chery, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Chery в I квартале 2018 г. реализовали 1 тыс. 300 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что абсолютным лидером среди кроссоверов Chery является модель Tiggo 3, чьи продажи за январь-март 2018 г. выросли до 749 машин. Результат работы онлайн-магазина Chery в январе-марте 2018 г. составил 50 проданных кроссоверов Tiggo.
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