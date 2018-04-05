В Подмосковье телевизор убил девочку

4 апреля в одной из квартир в Мытищах было обнаружено тело 2-летней девочки с травмами и кровоподтеками.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области, на ребенка упал телевизор, стоявший на тумбе. От полученных травм девочка скончалась на месте.

"В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти и иных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в ведомстве.

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Стоит отметить, что это не первый случай гибели ребенка из-за падения телевизора. 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка опрокинула тумбу, и стоящий на ней телевизор придавил ее. От полученных травм девочка скончалась в больнице. 20 февраля в одной из квартир Ногинска так же погиб годовалый мальчик. А в сентябре 2017 года из-за падения стоявшего на тумбе тяжелого телевизора старой модели в Сургуте погибла 4-летняя девочка.