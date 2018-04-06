Нарушитель на BMW набросились с кулаками на отказавшегося уступить ему дорогу водителя

Стычкой в духе «лихих 90-х» завершился в столице Адыгеи дорожный конфликт двух водителей, один из которых проскочил на красный сигнал светофора, а второй отказался уступить ему дорогу. Камера регистратора сняла динамичный переход от слов к делу.

Встреча автовладельцев состоялась вечером в четверг, 5 апреля, на углу Привокзальной и Адыгейской улицы. Владелец черного BMW проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался быстро уйти направо, но на его пути возник отказавшийся уступать дорогу автолюбитель. Непреклонность последнего, как можно судить по кадрам, как раз и стала причиной перепалки.

Через пару сотен метров, на пересечении с улицей Хакурате, BMW нагнал «обидчика» и перегородил проезжую часть, а из салона выбрался не только водитель, но и его пассажир.

"Тебе что-то надо?" — это, пожалуй, был самый невинный вопрос из тех, что прозвучали в адрес мужчины. Достойного ответа не последовало, и тогда нарушитель нанес своему противнику удар по лицу, а затем попытался разбить стекло.

Пострадавший вдавил педаль газа в пол и уехал с места. Информации о том, обращался ли он в полицию, не поступало.