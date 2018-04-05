Ещё
Пытался проскочить на красный: дело о резонансном ДТП в Ярославле направили в суд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пытался проскочить на красный: дело о резонансном ДТП в Ярославле направили в суд 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Уголовное дело в отношении 36-летнего водителя BMW, который сбил на своей машине пешехода, направили в суд.
Резонансное ДТП произошло в 2017 году. Мужчина за рулём BMW сбил молодого человека на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Свободы и Собинова.
Следователи выяснили, что мужчина подъехал к перекрёстку со стороны улицы Собинова, когда загорелся красный свет. Но вместо того, чтобы остановиться, он посильнее нажал на газ, намереваясь проскочить перекрёсток. В это время со стороны улицы Свободы поехали машины, которым загорелся зелёный. BMW столкнулся с автомобилем Toyota RAV-4. Из-за удара «немца» отбросило на пешеходный переход, где в этот момент шли люди. В результате сильно пострадал молодой человек. Он получил множественные переломы рёбер и ушибы и долгое время лежал в больнице.
Мы связались с одним из участников ДТП: водителем Toyota RAV-4.
От удара иномарка вылетела на людей, а потом врезалась в забор
— Сразу после аварии я искал очевидцев, потому что было понятно: раз мужчина на BMW, у него есть деньги, и я боялся, что расследование будет не совсем объективным. Очевидцы и записи с видеорегистраторов нашлись. Сейчас у меня уже всё хорошо. Меня признали невиновным, страховая выплатила мне деньги, — рассказал водитель Toyota Павел.
А 36-летний водитель BMW отправится в суд.
76.ru: последние новости
В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов ДТП на Портовой: пострадали два человека Троллейбус без колеса стал причиной восьмибалльных пробок этим вечером
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов8
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Каким будет новый SUV-флагман Kia1
Обновленная Honda HR-V замечена на тестах
Ford Kuga провалил краш-тест
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение