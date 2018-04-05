Инспекторы ГИБДД провели акцию «Засветись!» в районе Марьино

Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа провели у детской поликлиники на улице Братиславская акцию «Засветись!» в рамках городского профилактического мероприятия « ГИБДД в защиту детей».

Полицейские напоминали маленьким участникам дорожного движения правила безопасного нахождения во дворах, на проезжей части и около нее, а также вручали пешеходам светоотражающие элементы, рассказывали и показали, для чего они нужны и как работают.

— В сумерки, ночью, в непогоду, дождь, снег и туман пешеходы для автомобилистов становятся «людьми в черном». Пешеходов не видно на дорогах, — сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. — Наличие даже небольшого отражателя во много раз увеличивает видимость пешеходов в темное время суток, тем самым обеспечивая им безопасность, и дает водителю лишнее время для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

В результате профилактического мероприятия родители маленьких пешеходов поняли, что светоотражающий элемент — это дополнительная безопасность как для детей, так и для взрослых, главное — выбрать правильный.