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Инспекторы ГИБДД провели акцию «Засветись!» в районе Марьино
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Инспекторы ГИБДД провели акцию «Засветись!» в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа провели у детской поликлиники на улице Братиславская акцию «Засветись!» в рамках городского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей».
Полицейские напоминали маленьким участникам дорожного движения правила безопасного нахождения во дворах, на проезжей части и около нее, а также вручали пешеходам светоотражающие элементы, рассказывали и показали, для чего они нужны и как работают.
— В сумерки, ночью, в непогоду, дождь, снег и туман пешеходы для автомобилистов становятся «людьми в черном». Пешеходов не видно на дорогах, — сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. — Наличие даже небольшого отражателя во много раз увеличивает видимость пешеходов в темное время суток, тем самым обеспечивая им безопасность, и дает водителю лишнее время для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
В результате профилактического мероприятия родители маленьких пешеходов поняли, что светоотражающий элемент — это дополнительная безопасность как для детей, так и для взрослых, главное — выбрать правильный.
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