К 2020 году «Автодор» намерен вдвое снизить количество жертв ДТП на трассе М3 

С 2013 по 2017 год аварийность на дорогах, обслуживаемых госкомпанией «Автодор», снизилась на 21%, а с тяжелыми последствиями — на 31%. Об этом на 5 апреля на III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», которая проходит в Калуге, сообщил председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах. Фото пресс-службы правительства Калужской области По его словам, положительная динамика получила продолжение и в этом году. В первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение аварийности составило 10%. Количество пострадавших уменьшилось почти на 16%, сообщает пресс-служба компании. К 2020 году «Автодор» намерен вдвое снизить количество жертв ДТП, а к 2030 году, в соответствии с национальной «Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы», добиться нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях. «Мы к этому вопросу подходим комплексно. Обустраиваем дорогу так, чтобы облегчить водителю передвижение по дороге и полностью исключить факторы, которые могут являться причинами ДТП. Причем, уровень требований и подход к безопасности на платных участках и альтернативных, бесплатных, дорогах единый. Мы должны помогать людям, сидящим за рулем!», — отметил Кельбах в ходе конференции. Ранее в «Автодоре» отмечали, что в 2017 году самой безаварийной трассой, обслуживаемой компанией, стала М3 «Украина». В прошлом году аварийность на платных участках этой дороги в Калужской области по сравнению с 2016 годом снизилась более чем в четыре раза. Количество аварий с тяжелыми последствиями сократилось в 3,2 раза. Напомним, участок со 124-го по 173-й километр трассы М3 «Украина» стал платным в марте 2017 года. Деньги за проезд по участку со 174-го по 194-й километр начали брать в декабре.