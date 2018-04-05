Вынесен приговор по столкновению моторных лодок на Урале

Летом 2014 года оренбуржец в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости столкнулся с моторной лодкой на реке Урал.

В результате аварии водитель и один из пассажиров погибли и еще один получил телесные повреждения средней тяжести. Ленинский райсуд города Оренбурга признал мужчину виновным в смерти двух лиц. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии-поселении.

Кроме того, удовлетворены и гражданские иски в части компенсации морального вреда в размере 5 400 000 рублей и имущественного ущерба в размере более 230 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.