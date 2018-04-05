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Дальнобойщик с Кавказа решил похитить себя в Волгоградской области
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Дальнобойщик с Кавказа решил похитить себя в Волгоградской области 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области хитрый кавказский дальнобойщик придумал собственное похищение ради бытовой химии на четыре миллиона рублей.
— Накануне мужчина пришел в полицию и рассказал о том, что он остановился в Светлоярском районе, чтобы отремонтировать свой КАМАЗ, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — В этот момент к нему якобы подъехала машина, из которой выскочили неизвестные. По словам самого дальнобойщика, его почти двое суток продержали в подвале.
Вырвавшись из рук похитителей, мужчина из кавказской республики вернулся на место и не нашел свою машину. После этого он отправился в полицию.
— Полицейские выяснили, что историю с похищением дальнобойщик придумал вместе со своим приятелем. Оставив КАМАЗ на дороге, мнимая жертва выжидала момент, а его знакомый, тем временем, отогнал машину с бытовой химией на 4,1 миллиона рублей обратно в Северо-Кавказскую республику. Лишь после этого водитель пошел в полицию и рассказал свою историю. Известно, что мужчины хотели продать украденные товары.
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