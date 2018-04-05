Кортеж разбился на краш-тесте

Один из автомобилей марки Кортеж разбился во время прохождения испытаний на Дмитровском полигоне. На основании полученных сведений инженерам пришлось вносить в модель некоторые изменения.

Разработчики краш-теста максимально усложнили этапы проверки, хотя в общих чертах испытание отвечало программе Евро NCAP. Исследования показали, что на скорости в шестьдесят четыре километра в час во время фронтального удара с сорокапроцентным перекрытием пассажиры авто оказались в полной безопасности, хотя, сварочные швы в некоторых местах всё-таки треснули. Более того, даже при ударе со стопроцентным перекрытием и равномерной нагрузкой, представительский седан успешно выдержал боковой удар. Самой уязвимой зоной оказалась площадь между порогом и задним колесом.

Напомним, что автомобили Кортеж были разработаны специально для чиновников высокого ранга, а производство автомобилей стартовало ещё пять лет назад. Теперь же планируется старт коммерческих продаж автомобилей. Скорее всего они поступят на рынок уже в следующем году по цене от шести миллионов рублей.