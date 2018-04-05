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Две лодки столкнулись в болотах Ирака из-за селфи пассажира
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Две лодки столкнулись в болотах Ирака из-за селфи пассажира 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Активно пользовавшийся селфи-палкой пассажир снял на видео столкновение двух лодок в болотах на юго-востоке Ирака. Причем, как полагают комментаторы, именно он и стал причиной аварии, поскольку загораживал рулевому обзор.
Эти кадры, по данным Alalam.ir, были сделаны на днях, но о состоянии попавших в водное ДТП остается только догадываться. На записи видно держащего в руках селфи-палку мужчину и троих его попутчиков, которые движутся по затопленным рукавам месопотамских болот. Рулевой набрал высокую скорость и попросту не успел среагировать на появившуюся из-за зарослей лодку с тремя людьми на борту, тем более обзор ему загораживал стоявший на носу пассажир.
После столкновения телефон вылетел из рук владельца и упал в воду, так что последствия аварии остались «за кадром».
Любители экстремальных селфи нередко становятся героями новостей. Так, молодой человек из Индии угодил в больницу, пытаясь сделать эффектные фото на фоне приближающегося поезда.
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