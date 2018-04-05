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Автомобили Volkswagen на льготных условиях!
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Автомобили Volkswagen на льготных условиях! 

Wroom.ru 36 минут назад
Фото: Wroom.ru
В компании АВИЛОН стартовала специальная программа по продаже автомобилей «АвтоЛьгота».
В апреле каждый покупатель Volkswagen получает существенную субсидию, которая сделает покупку значительно выгоднее. Данную субсидию можно зачесть в стоимость автомобиля или потратить на дополнительное оборудование, услуги и аксессуары.
Не откладывайте на завтра то, что выгодно сегодня!
Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen!
+74957304447
Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:
Волгоградский пр. 41, к.2  www.avilon-vw.ru
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