Автомобили Volkswagen на льготных условиях!

компании АВИЛОН стартовала специальная программа по продаже автомобилей «АвтоЛьгота».

В апреле каждый покупатель Volkswagen получает существенную субсидию, которая сделает покупку значительно выгоднее. Данную субсидию можно зачесть в стоимость автомобиля или потратить на дополнительное оборудование, услуги и аксессуары.

Не откладывайте на завтра то, что выгодно сегодня!

Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen!

+74957304447

Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский пр. 41, к.2 www.avilon-vw.ru