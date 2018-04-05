Уровень аварийности на дорогах госкомпании «Автодор» в январе-марте снизился на 10%

Уровень аварийности на дорогах государственной компании «Автодор» в январе-марте 2018 г. снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

«С 2013 г. по 2017 г. включительно аварийность на дорогах Государственной компании снизилась на 21%, а с тяжелыми последствиями — на 31%. Динамика сохраняется. В I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение аварийности составило 10%, почти на 16% уменьшилось количество пострадавших. К 2020 г. «Автодор» намерен вдвое снизить число жертв ДТП», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов является одной из ключевых задач «Автодора». Мероприятия в госкомпании реализуются также в соответствии с национальной «Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 гг.», целью которой является стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 г.

«Мы к этому вопросу подходим комплексно. Обустраиваем дорогу так, чтобы облегчить водителю передвижение по дороге и полностью исключить факторы, которые могут являться причинами ДТП. Причем, уровень требований и подход к безопасности на платных участках и альтернативных, бесплатных, дорогах единый. Мы должны помогать людям, сидящим за рулем», — приводятся в сообщении слова председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха

Ранее в кулуарах III Межрегиональной конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис» С. Кельбах сообщил журналистам, что все новые платные участки госкомпании «Автодор» проектируются с освещением. Он отметил, что платные участки всегда проектируются там, где есть высокий трафик и есть в этом потребность, а также там, где это целесообразно с экономической точки зрения.