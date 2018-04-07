Полиция рассказала подробности ДТП, в котором маршрутка насмерть сбила пешехода

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло накануне на Резинотехнике. Там около 21.00 на втором километре дороги Ярославль-Очапки маршрутка насмерть сбила 36-летнего мужчину.

— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался до приезда скорой помощи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Известно, что за рулём пазика находился 31-летний водитель. Пол факту ДТП проводится проверка.

Как рассказывали местные жители, тротуаров вдоль дороги нет, а по обочине пройти — утонешь в грязи. Может быть, именно это и вынудило погибшего мужчину выйти на проезжую часть.