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Всех водителей на въезде Сургут проверят на алкоголь
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Всех водителей на въезде Сургут проверят на алкоголь 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
6 апреля 2018 года на автодороге «Подъезд к городу Сургуту» сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку водителей транспорта на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.
Это мероприятие проводится для профилактики ДТП во вине водителей, управляющих транспортом не в трезвом виде, выявления и исключения их из участия в процессе дорожного движения, а также с целью формирования у водителей должного поведения во время передвижений по дороге и осознания наказания за нарушения общепринятых правил.
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