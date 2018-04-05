Всех водителей на въезде Сургут проверят на алкоголь

6 апреля 2018 года на автодороге «Подъезд к городу Сургуту» сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку водителей транспорта на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.

Это мероприятие проводится для профилактики ДТП во вине водителей, управляющих транспортом не в трезвом виде, выявления и исключения их из участия в процессе дорожного движения, а также с целью формирования у водителей должного поведения во время передвижений по дороге и осознания наказания за нарушения общепринятых правил.