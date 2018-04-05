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Видео: девушка на внедорожнике снесла забор во дворе многоэтажки
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Видео: девушка на внедорожнике снесла забор во дворе многоэтажки 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Внедорожник Mitsubishi Pajero снес ограду во дворе жилого дома в Кировском районе Новосибирска и повредил автомобиль — инцидент попал на камеры наблюдения, но найти виновницу ДТП пока так и не удалось.
Ролик появился на канале «Программа Безопасный дом» на видеохостинге YouTube 5 апреля. Инцидент произошёл у дома по адресу улица Чигорина, 2 в Кировском районе города.
Происшествие корреспонденту НГС описал очевидец Геннадий, чья Toyota Estima также была повреждена «Паджеро».
«Она (водитель Mitsubishi — И. К.) к седьмому подъезду подъезжает и разгружается. Двух человек высадила из машины, села за руль и поехала. Резко газанула. А снежок же свежий выпал, вот её и понесло», — рассказала новосибирец. По его словам, девушка за рулём сначала стукнула его машину, а потом рикошетом снесла забор на детской площадке. После этого к ней подошли знакомые, положили ей в машину отломанный кусок бампера, и девушка поехала на придомовую парковку.
«Я на следующий день стал искать эту машину, нашёл. В ГИБДД позвонил, а они говорят: «У нас сейчас нет людей, кто бы выехал и машину посмотрел. Вы же заявление написали? Ну и что переживаете, будем искать». А я им: «Чего её искать, если она вот стоит? Я её сфотографировал». Мне она бампер помяла и датчик парктроника сломала. Примерно на 16 тысяч», — подсчитал ущерб водитель.
Геннадий добавил, что распечатал фотопортрет девушки и собрался расклеить его на подъездах дома, чтобы разыскать виновницу аварии.
«Хотя бы записку оставила. Но она не думает, что у неё сейчас будет лишение прав на полгода, пересдача на права, штраф за то, что покинула место происшествия. Люди об этом не думают», — недоумевает владелец повреждённого автомобиля.
Разыскать владелицу Mitsubishi Pajero во время подготовки материала корреспонденту НГС не удалось.
Вчера в интернете появилось видео, как водителю автомобиля Lexus, припарковавшемуся вплотную к подъезду, соседи оставили обидное послание на грязном стекле.
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