Пермский дальнобойщик получил два года колонии за гибель двух людей на тюменской трассе

Смертельная авария по вине жителя Прикамья произошла в июле 2017 года в Тюменской области. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

31-летний пермяк на грузовом тягаче поздно вечером 17 июля 2017 года ехал по автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский. Во время обгона мужчина не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехала красная Daewoo Nexia . Водителю легковушки пришлось уходить от столкновения, но машину занесло и отбросило на другой большегруз.

— В результате водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона на дорогу, и они погибли, — сообщили в прокуратуре Тюменской области. — Находившийся на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. Его извлекли из искореженного автомобиля и доставили в больницу.

В отношении пермяка возбудили уголовное дело. Накануне Тюменский районный суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к двум годам в колонии-поселении. Кроме того, мужчина будет обязан выплатить родственникам погибших компенсацию в 600 тысяч рублей.

Ранее в Перми осудили водителя автобуса, по вине которого в аварии пострадали семь человек.