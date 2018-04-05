В Тюменской области осудили дальнобойщика из Перми за смертельное ДТП

Тюменский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в ДТП, в котором погибли два человека.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, авария произошла вечером 17 июля прошлого года.

«Пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский. На 19 км он, по версии следствия, начал обгон. При этом водитель грузовика не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате создал опасность для двигавшейся навстречу иномарке Daewoo Nexia GLE. Пытаясь предотвратить столкновение, водитель легкового автомобиля свернул на обочину. Однако его машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачём. В результате ДТП водителя и пассажира Daewoo, сидевшего на заднем сиденье, выбросило из салона, и они погибли. Находившийся на переднем сиденье пассажир бы пристёгнут ремнем безопасности и получил лёгкий вред здоровью», — сообщили подробности смертельной аварии в прокуратуре

Суд приговорил пермяка к двум годам колонии-поселения, признав виновным в совершении преступления по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Также с виновного дальнобойщика взыскали по 300 тысяч рублей в пользу родителей каждого из погибших.