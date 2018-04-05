Ещё
В Тюменской области осудили дальнобойщика из Перми за смертельное ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тюменской области осудили дальнобойщика из Перми за смертельное ДТП 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Тюменский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в ДТП, в котором погибли два человека.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, авария произошла вечером 17 июля прошлого года.
«Пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский. На 19 км он, по версии следствия, начал обгон. При этом водитель грузовика не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии. В результате создал опасность для двигавшейся навстречу иномарке Daewoo Nexia GLE. Пытаясь предотвратить столкновение, водитель легкового автомобиля свернул на обочину. Однако его машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачём. В результате ДТП водителя и пассажира Daewoo, сидевшего на заднем сиденье, выбросило из салона, и они погибли. Находившийся на переднем сиденье пассажир бы пристёгнут ремнем безопасности и получил лёгкий вред здоровью», — сообщили подробности смертельной аварии в прокуратуре.
Суд приговорил пермяка к двум годам колонии-поселения, признав виновным в совершении преступления по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Также с виновного дальнобойщика взыскали по 300 тысяч рублей в пользу родителей каждого из погибших.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором автомобиль такси сбил пенсионерку Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд В Прикамье пьяный водитель на насмерть сбил пешехода
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Светодиодные фары признаны опасными1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов13
«Абсурдно оригинальный» «Крузак» выставили на продажу
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение