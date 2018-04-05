Против полицейского возбудили дело за гибель в ДТП пенсионерки

В Ленинском районе Саратова возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего полицейского, ставшего виновником гибели пнсионерки. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном СУ СКР, авария случилась днем 26 февраля напротив дома № 43 по улице Шехурдина.

По предварительным данным, сотрудник одного из подразделений городского УМВД , находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2114, допустил опрокидывание машины на пешеходном переходе.

В результате маневра 81-летняя женщина скончалась. Происшествие случилось на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась. Правоохрани тели выяснили, что виновник аварии не был пьян, но нарушил скоростной режим и не обеспечил контроль за безопасным движением транспортного средства. Причиной смерти женщины, по данным экспертов, стала тупая сочетанная травма тела. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинская и комплексная автотехническая экспертизы, проводится служебная проверка.