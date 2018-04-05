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В Волгограде сотрудники ГИБДД поведут рейд 6 апреля
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В Волгограде сотрудники ГИБДД поведут рейд 6 апреля 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На мосту через Волгу 6 апреля с 09:00 до 11:00 ГИБДД проведет рейд в целях снижения аварийности и профилактики ДТП.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские будут выявлять водителей, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, пьяных автомобилистов, а также тех, кто разговаривает по телефону за рулем без специальной гарнитуры. Инспекторы собираются массового останавливать волгоградцев на машинах.
«Госавтоинспекция стремится снизить количество ДТП, в том числе по вине пьяных водителей, и рассчитывает на понимание со стороны людей к проводимым профилактическим мероприятиям», — добавили в главке.
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