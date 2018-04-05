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Около 4 тыс. жителей Липецка остались без холодной воды из-за аварии
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Около 4 тыс. жителей Липецка остались без холодной воды из-за аварии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Авария на водоводе в Липецке стала причиной отключения холодной воды в домах около 4 тыс. человек, сообщили в четверг в пресс-службе Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК).
"В связи с утечкой на водоводе диаметром 300 мм в Липецке отключили от холодного водоснабжения дома на улицах Советской, 8 Марта, Горького, Толстого. Без воды 3944 человека и 221 юридическое лицо", — сказали в ЛГЭК.
По данным компании, авария произошла на водоводе около 14:00 мск у дома № 22 по улице Советской, для ее устранения на место выехали аварийные бригады.
ЛГЭК является единственной организацией, которая снабжает жителей Липецка питьевой водой и контролирует ее качество. Она создана в 2004 году, предоставляет услуги по электро-, тепло-, водоснабжению, в ее ведении находится 100% муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, 78% электрических распределительных сетей и 4% тепловых сетей.
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