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Два выпивохи в лондонском метро чудом избежали столкновения с поездом
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Два выпивохи в лондонском метро чудом избежали столкновения с поездом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Два сильно выпивших человека едва не попали под поезд в лондонском метро. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел около часа ночи в воскресенье 1 апреля. 34-летний Богуслав Рыбски (Boguslaw Rybski) и его 26-летний друг Пжемыслав Завиша (Przemyslaw Zawisza) приблизились к краю платформы, сильно шатаясь, громко крича и распевая песни. Мужчины упали с платформы прямо перед подъезжающим поездом, однако пассажиры сумели вытащить одного из них. Другой упал в промежуток между платформой и рельсами и не пострадал.
Как только мужчин вытащили, полиция их арестовала. Позже им были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте. Из-за происшествия движение на этой линии метро остановили на 15 минут.
Глава транспортной полиции Стив Бертон (Steve Burton) отметил, что мужчины «рискнули не только своими жизнями, но и жизнями помогавших им людей», и выразил надежду, что наказание будет строгим.
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