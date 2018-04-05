В Курской области пассажиров перевозили таксисты, которые не проходили медосмотр

По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта

Прокуратура Суджанского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. В результате были выявлены нарушения при осуществлении перевозок легковым такси.

Как установили сотрудники ведомства, отсутствовал контроль за состоянием здоровья водителей перед выходом на маршрут и после него. Так, с 1 января этого года по 20 марта не проводились медосмотры водителей суджанской службы такси, которые перевозили пассажиров. Чтобы избежать ответственности, владелец автомобилей предоставил в прокуратуру поддельные путевые листы, в которых содержались сведения о якобы прохождении таксистами медосмотров.

По итогам проверки следственные органы возбудили в отношении коммерсанта уголовное дело по статье «Предоставление заведомо подложных документов».

Кроме того, прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела, которое направлено для рассмотрения в Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.

Также было выявлено, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Суджанскому району неоднократно выявляли подобные нарушения, но оставляли их без внимания.

В связи с этим прокурор района внес начальнику ОМВД России по Суджанскому району представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.