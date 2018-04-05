Ещё
В Курской области пассажиров перевозили таксисты, которые не проходили медосмотр
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Курской области пассажиров перевозили таксисты, которые не проходили медосмотр 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении коммерсанта
Прокуратура Суджанского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. В результате были выявлены нарушения при осуществлении перевозок легковым такси.
Как установили сотрудники ведомства, отсутствовал контроль за состоянием здоровья водителей перед выходом на маршрут и после него. Так, с 1 января этого года по 20 марта не проводились медосмотры водителей суджанской службы такси, которые перевозили пассажиров. Чтобы избежать ответственности, владелец автомобилей предоставил в прокуратуру поддельные путевые листы, в которых содержались сведения о якобы прохождении таксистами медосмотров.
По итогам проверки следственные органы возбудили в отношении коммерсанта уголовное дело по статье «Предоставление заведомо подложных документов».
Кроме того, прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела, которое направлено для рассмотрения в Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.
Также было выявлено, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Суджанскому району неоднократно выявляли подобные нарушения, но оставляли их без внимания.
В связи с этим прокурор района внес начальнику ОМВД России по Суджанскому району представление с требованием устранить нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Курские известия: последние новости
Курская область. Травмы на производстве получили три менеджера 81-летняя курянка погибла под колёсами «одиннадцатой» В Курске автомобилист сбил женщину на «зебре»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов8
Смягчить закон о 0,3 промилле
Каким будет новый SUV-флагман Kia1
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей141
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение