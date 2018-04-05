В Ульяновске ребенок пострадал при падении снега с крыши детского сада

САМАРА, 5 апр — РИА Новости Прокуратура в Ульяновске проводит проверку детского сада, с крыши которого на воспитанницу упал снег, после чего ребенок был госпитализирован, сообщает в четверг надзорное ведомство.

"Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту схода снежно-ледяной массы на малолетнюю воспитанницу детского сада №141 «Искорка», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 5 апреля. Из-за падения снега с крыши детского сада девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Прокуратура проверяет исполнение руководством детсада требований законодательства об охране жизни и здоровья малолетних.

Это уже не первый подобный случай в регионе. 3 апреля была госпитализирована десятилетняя жительница поселка Октябрьский Ульяновской области из-за падения на нее наледи с жилого дома.