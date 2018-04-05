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В Ульяновске ребенок пострадал при падении снега с крыши детского сада
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В Ульяновске ребенок пострадал при падении снега с крыши детского сада 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 5 апр — РИА Новости. Прокуратура в Ульяновске проводит проверку детского сада, с крыши которого на воспитанницу упал снег, после чего ребенок был госпитализирован, сообщает в четверг надзорное ведомство.
"Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту схода снежно-ледяной массы на малолетнюю воспитанницу детского сада №141 «Искорка», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 5 апреля. Из-за падения снега с крыши детского сада девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Прокуратура проверяет исполнение руководством детсада требований законодательства об охране жизни и здоровья малолетних.
Это уже не первый подобный случай в регионе. 3 апреля была госпитализирована десятилетняя жительница поселка Октябрьский Ульяновской области из-за падения на нее наледи с жилого дома.
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