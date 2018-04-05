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Продажи новых автомобилей в марте выросли на 14%
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Продажи новых автомобилей в марте выросли на 14% 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Опубликована данные о продажах новых автомобилей в России в марте этого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса за месяц российские дилеры реализовали 157 тысяч машин, на 14% больше, чем год назад.
Рост российского рынка начался ровно год назад, правда его темпы постепенно снижаются. Пик подъёма пришёлся на январь и февраль этого года, когда продажи выросли на 25% и 31% соответственно.
Почти все марки-лидеры заметно улучшили свои результаты. Но спрос на "Тойоты" снизился на 8%, а на "Ниссаны" — на 21%. Ещё более сильное падение продаж отмечено у марок УАЗ и Datsun. Зато Mitsubishi продала в два раза больше автомобилей, чем в феврале, и в три раза больше, чем в марте прошлого года.
Продажи новых автомобилей в России в марте 2018 годаМаркаКоличествоИзменение к 2017 году, % 1 Лада 30708 +22 2 Kia 19096 +31 3 Hyundai 16758 +17 4 Renault 14047 +25 5 Toyota 8914 -8 6 Volkswagen 9211 +24 7 Skoda 6483 +34 8 Nissan 6402 -21 9 Mitsubishi 5227 +206 10 Ford 5202 +25  Как и месяц назад самыми продаваемыми моделями в России остаются «Киа Рио», "Лада Веста" и "Лада Гранта", а Hyundai Solaris на этот раз оказался популярнее «Креты».
Продажи новых автомобилей в России в марте 2018 годаМодельКоличествоИзменение к 2017 году, % 1 Kia Rio 9809 +17 2 Лада Веста 9181 +52 3 Лада Гранта 8381 +7 4 Hyundai Solaris 6883 +3 5 Hyundai Creta 5994 +27 6 Volkswagen Polo 4425 +11 7 Renault Duster 4101 +17 8 Лада Ларгус 3569 +90 9 Renault Kaptur 3240 +22 10 Renault Logan 3200 +21
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