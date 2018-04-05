Продажи новых автомобилей в марте выросли на 14%

Опубликована данные о продажах новых автомобилей в России в марте этого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса за месяц российские дилеры реализовали 157 тысяч машин, на 14% больше, чем год назад.

Рост российского рынка начался ровно год назад, правда его темпы постепенно снижаются. Пик подъёма пришёлся на январь и февраль этого года, когда продажи выросли на 25% и 31% соответственно.