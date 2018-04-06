Ещё
Таксист в Ангарске сбил двух женщин и скрылся с места происшествия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таксист в Ангарске сбил двух женщин и скрылся с места происшествия 

АиФ Иркутск 25 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Ангарского водителя службы такси, который наехал на двоих женщин и скрылся с места происшествия, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
27-летний водитель управлял автомобилем «Тойота Королла» в состоянии опьянения, это подтвердила экспертиза и сам виновник ДТП. 4 апреля на Ленинградском проспекте он допустил наезд на двух ангарчанок 43 и 38-лет, которые шли по пешеходному переходу. Женщины получили травмы и ушибы, одна из них госпитализирована.
Полицейские установили марку авто и задержали нарушителя по горячим следам. По решению суда его автомобиль отправлен на арест-площадку, а сам водитель получил административный арест на 10 суток.
АиФ Иркутск: последние новости
Иркутянка перепутала педали и въехала в припаркованную машину В центре Иркутска эвакуатор уронил иномарку и опрокинулся сам В Иркутске нашли мертвого младенца
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Instagram разбилась в ДТП31
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов18
В Москве появился новый вид автомошенничества1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение