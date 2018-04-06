Таксист в Ангарске сбил двух женщин и скрылся с места происшествия

Ангарского водителя службы такси, который наехал на двоих женщин и скрылся с места происшествия, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

27-летний водитель управлял автомобилем « Тойота Королла» в состоянии опьянения, это подтвердила экспертиза и сам виновник ДТП. 4 апреля на Ленинградском проспекте он допустил наезд на двух ангарчанок 43 и 38-лет, которые шли по пешеходному переходу. Женщины получили травмы и ушибы, одна из них госпитализирована.

Полицейские установили марку авто и задержали нарушителя по горячим следам. По решению суда его автомобиль отправлен на арест-площадку, а сам водитель получил административный арест на 10 суток.