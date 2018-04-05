Маршрутка с неисправным рулевым управлением возила пассажиров в Челябинске

Автобус одного из частных перевозчиков сняли с линии из-за неисправного рулевого управления и эвакуировали на штрафстоянку, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Нарушение было выявлено 5 апреля во время совместного рейда управления транспорта Челябинска с силовиками.

«Водителя, который управлял ПАЗом маршрута № 14 «улица Мамина — пос. АМЗ» отстранили от управления, на него составили протокол. Решение об отправке автобуса на штрафстоянку было принято сотрудниками ГИБДД после проверки технического состояния» — пояснили корреспонденту «АиФ-Челябинск» в управлении транспорта.

Чтобы забрать транспортное средство со штрафстоянки, собственнику автобуса придется оплатить штраф, а также 1 900 рублей за эвакуацию и плюс 38 рублей за каждый час нахождения автобуса на штрафстоянке. Покинуть стоянку автобус может только на эвакуаторе или на жесткой сцепке на СТО для устранения неисправностей.

В компании, которая обслуживает данный маршрут, заявили, что сотрудники, допустившие выпуск неисправного автобуса на линию, будут наказаны штрафом.

В ходе рейда было выявлено и два маршрутных такси, работающих нелегально — без разрешительных документов. Маршрут № 9 был закрыт в феврале 2018 года, но водители продолжают выходить в рейс на свой страх и риск. Микроавтобус на маршруте № 37 работал на компанию ООО «Лимпопо», которая, как отмечают в управлении транспорта, была лишена лицензии в 2017 году.