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В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека
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В ДТП на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова пострадали три человека 

Волга Ньюс 1 час назад
По предварительным данным полицейских, около 13:40 он ехал по ул. Победы со стороны ул. Средне-Садовой и поворачивал налево — на ул. Александра Матросова в направлении ул. Свободы. Напротив дома № 90 по ул. Победы автомобилист столкнулся со встречным ВАЗ-21140 под управлением 40-летнего мужчины.
В результате аварии различные травмы получили два пассажира «четырнадцатой» 53 и 51 года и 37-летняя пассажирка Mitsubishi. Пострадавших доставили в лечебное учреждение.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
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