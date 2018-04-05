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Водители, не уступившие дорогу скорой помощи, могут быть лишены прав на управление автомобилем на срок до трех месяцев
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Водители, не уступившие дорогу скорой помощи, могут быть лишены прав на управление автомобилем на срок до трех месяцев 

Портал органов государственной власти Ярославской области 59 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Сотрудники станции скорой помощи и инспекторы ГИБДД провели в Ярославле очередной совместный рейд. Цель — напомнить автомобилистам о важности предоставления преимущества медицинским спецмашинам, движущимся с включенными сигналами и проблесковыми маячками.
— Ежедневно в рейс в Ярославле выходит порядка 40 машин скорой помощи. Многие из них отправляются на экстренные вызовы. Но, к сожалению, далеко не всегда водители уступают им дорогу, — отметил главный врач ГУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» Андрей Живой.
Кодексом об административных правонарушениях за непредоставление преимущества скорым, движущимся с включенными звуковыми сигналами, предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
— Чаще всего автомобилисты не слышат спецсигнал из-за громкой музыки в машине, другие просто невнимательны. Но, когда мы везем тяжелого пациента, счет идет на минуты! — сказал водитель скорой помощи Андрей Кукушкин. — Каждый должен понимать, что в любой момент на месте этого пациента может оказаться он сам или его родные. Возможно, тогда и сознательность появится.
Подобные рейды инспекторы и врачи планируют проводить регулярно.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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